Астронавты на МКС вышли в открытый космос для монтажа солнечных панелей

Американский астронавт Шейн Кимброу и француз Тома Песке вышли в открытый космос для установки панели солнечной батареи на МКС. Об этом сообщили в NASA.

Выход из модуля Quest начался в 7.42 по времени Восточного побережья США (в 14.42 мск). Предполагается, что монтажные работы продлятся около 6,5 часов. Кимбро и Песке должны закрепить на опорном сегменте новую мощную солнечную панель IROSA.

16 июня астронавты также вышли в космос, чтобы развернуть новую солнечную панель на Международной космической станции, но им не удалось выполнить все работы из-за возникших технических проблем.

Ранее, 2 июня, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров на борту МКС вышли в открытый космос по российской программе впервые в 2021 году. Они подготовили старый модуль «Пирс» к отстыковке от станции.