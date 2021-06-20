В стране и мире Названа дата прощания с журналистом Лысенко Олеся Степакова Тележурналиста не стало в воскресенье, 20 июня. Журналисту было 84 года. Причиной смерти стал инсульт. © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости Читайте нас на: Прощание с российским тележурналистом Анатолием Лысенко состоится 23 июня в телецентре «Останкино». Об этом сообщается на сайте ОТР. Уточняется что траурная церемония начнется в 11:00 часов и будет проходить в четвертой студии АСК-1 ТТЦ «Останкино». Ранее соболезнования родным журналиста выразил Владимир Путин. Анатолий Лысенко скончался в воскресенье, 20 июня, на 85-м году жизни. Причиной его смерти стал инсульт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика