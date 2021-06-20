Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Лысенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким гендиректора ОТР Анатолия Лысенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Известного журналиста не стало на 85-м году жизни.

Свой путь в журналистику Лысенко начал с должности внештатного корреспондента и ведущего молодежных программ на Центральном телевидении Госкомитета Совета министров СССР. Уже в 1968 году он устроился в Главную редакцию программ молодежи Центрального телевидения. С апреля 1987 года Лысенко стал руководить программой «Взгляд».

С 2012 года Лысенко возглавлял АНО «Общественное телевидение России». Кроме того, он являлся президентом Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио». Причиной смерти Лысенко стал инсульт.