Названа причина смерти журналиста Лысенко

Причиной смерти российского журналиста Анатолия Лысенко стал инсульт. Об этом «Звезде» сообщила его супруга Марьяна Анатольевна. Известного журналиста не стало на 85-м году жизни. По словам его супруги, все произошло внезапно и семья еще не думала о церемонии прощания. О принятом решении будет сообщено позже.

Свой путь в журналистику Лысенко начал с должности внештатного корреспондента и ведущего молодежных программ на Центральном телевидении Госкомитета Совета министров СССР.

Уже в 1968 году он устроился в Главную редакцию программ молодежи Центрального телевидения. С апреля 1987 года Лысенко стал руководить программой «Взгляд».