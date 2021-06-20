«Не верится, что его нет»: замглавы ОТР поделился воспоминаниями о журналисте Лысенко

Первый заместитель генерального директора Общественного телевидения России Александр Пономарев в беседе со «Звездой» сказал, что смерть Анатолия Лысенко стала для него неожиданность и поделился воспоминаниями о журналисте.

«Все мы его будем помнить, как человека очень доброго, очень мудрого и очень твердого. Вот эти три качества, они все про Толю и это ему позволяло в любых ситуациях находить верное решение, которое никогда не наносило ни малейшего вреда ни его собственной репутации, ни репутации тех СМИ, которые он возглавлял или курировал», – сказал он.

Также, по словам Пономарева, Лысенко до последнего руководил каналом, даже из больницы.

«Тяжело ужасно, потому что он до последнего руководил каналом. Когда был в больнице, интересовался все равно, подсказывал, советовал. Не верится, что его нет», – добавил он.

Ранее соболезнования родным журналиста выразил Владимир Путин. Анатолий Лысенко скончался в воскресенье, 20 июня, на 85-м году жизни. Причиной его смерти стал инсульт.