«Не тот сигнал, которого все ждали»: посол Антонов оценил анонс новых санкций США

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Сегодня тот заявил, что США готовят новые санкции против «Северного потока-2».

Подобные заявления – не тот сигнал, которого все ждали после исторического саммита Путина и Байдена, отметил Антонов.

«Я думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить отношения между странами невозможно», - цитирует ТАСС посла США в России.

Посол Антонов также назвал главную цель дипломатической миссии после его возвращения в Вашингтон. По словам дипломата, ею является восстановление диалоговых механизмов между странами.