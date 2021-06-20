Антонов назвал главную цель России и США после возвращения послов

Посол России в США Анатолий Антонов назвал главную цель дипломатической миссии после его возвращения в Вашингтон. По словам дипломата, ею является восстановление диалоговых механизмов между странами.

Анатолий Антонов также прокомментировал информацию о новых возможных санкциях против «Северного потока-2», о которых ранее заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Посол России подчеркнул, что через такие меры стабилизировать отношения будет невозможно, цитирует РИА Новости.

Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон вечером 20 июня. Возвращение послов РФ и США на свои рабочие места стало возможно после исторического саммита Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которого лидеры держав договорились о восстановлении дипломатической работы.