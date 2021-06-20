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Названы самые полезные для сердца продукты

Анна Назайкина
17:40 20.06.2021
Так, специалисты обратили внимание на продукты, которые богаты витамином С - он способствует укреплению стенок сосудов.
Названы самые полезные для сердца продукты
© Фото: pasja1000, Pixabay
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Российские врачи назвали наиболее полезные для сердца продукты, а также рассказали об их витаминном составе. Мнение специалистов озвучила «Фонтанка».

Как рассказала диетолог Ирина Торопыгина, для поддержания работы этого жизненно важного органа следует включить в рацион апельсины, киви, лимоны, черную смородину, облепиху, клубнику и брюссельскую капусту, так как эти продукты насыщены витамином С, который способен наладить обмен веществ и укрепить стенки сосудов.

Также эксперт порекомендовала обратить внимание на витамин Р, который содержится в абрикосах, цитрусовых, ягодах, гречневой крупе и листовом салате.

«За счет высокого содержания калия, клетчатки и некоторых легких эфирных масел черешня незаменима для профилактики и лечения заболеваний сердца. Она нормализует водно-электролитный баланс, выводит лишнюю жидкость, поддерживает нормальное функциональное состояние мышцы сердца», - сказала Торопыгина.

Кроме того, рекомендуется питаться продуктами, в которых содержится витамин Е, заявила гастроэнтеролог Наталья Игнатова.

«Витамин Е снижает вязкость крови, уменьшает риск развития инсульта и инфаркта. В достаточном количестве этот витамин содержится в миндале, фундуке, арахисе, кешью и грецких орехах, в такой рыбе, как лосось, угорь или судак, а также в крупах — овсяной, ячневой и пшеничной», - сказала она.

Со слов медиков, наладить сердечный ритм поможет витамин B1, который присутствует в рисовых отрубях, семенах подсолнечника, чиа и кунжута. Также его можно найти в свинине, льняной муке и орехах.

«Витамин В1 важен для обмена веществ, нормальной работы сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также клеток организма, особенно нервных. Кроме того, он нормализует кислотность желудочного сока, двигательную активность желудка и кишечника, повышает устойчивость организма к инфекциям и другим неблагоприятным факторам внешней среды», - сказала эксперт.

Ранее эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Ульяна Румянцева назвала самые полезные летние продукты.

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