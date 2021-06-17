Врач назвала самые полезные летние продукты

В летний период рекомендуется добавить в рацион больше овощей, фруктов и ягод. Большую пользу здоровью принесут персики, абрикосы, баклажаны и кабачки, морковь, огурцы, яблоки, виноград и малина. Об этом в беседе с РИАМО рассказала эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Ульяна Румянцева.

«Персики обогащены железом, медью, магнием и калием. В них также содержится много каротина и пектинов. Все это положительно сказывается на пищеварении, иммунитете и состоянии кожи. В свою очередь в абрикосах, помимо всего прочего, содержится много антиоксидантов», — сказала медик.

По словам врача, кабачки позволят организму человека получить необходимую порцию калия и магния, которые положительно влияют на здоровье. Баклажаны особенно важны людям, у которых уровень холестерина и мочевой кислоты повышен. В этом овоще присутствует важные микроэлементы, которые дают возможность снизить риск возникновения атеросклероза.

«Яблоко — не только вкусный фрукт, но и очень полезный из-за высокого содержания в нем клетчатки, витамина С и других антиоксидантов», — заявила врач.

Кроме того, Румянцева рассказала о пользе моркови, которая, по словам медика, больше остальных овощей богата бета-каротином, который требуется организму для здоровья кожи, зрения, поддержания функций печени и сердечно-сосудистой системы.

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