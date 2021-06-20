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Нижегородский суд отправил под арест обвиняемого в убийстве студентки из США

Иван Линдеманн
17:21 20.06.2021
За решеткой 43-летний местный житель проведет два месяца.
© Видео: Пресс-служба Городецкого городского суда © Фото: Пресс-служба Городецкого городского суда
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В нижегородской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве американской студентки Кэтрин Сироу. Как сообщили в суде, за решеткой 43-летний местный житель проведет два месяца.

«Городецкий городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 августа», - передают РИА Новости.

Трагедия произошла 15 июня. Девушка ушла из дома и не вернулась. Известно, что пропавшая гражданка США с 2019 года проживала в городе Бор и училась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского.

Позднее тело 34-летней американки нашли с тремя ножевыми ранениями. В тот же день по подозрению в совершении убийства был задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района.

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