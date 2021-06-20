Нижегородский суд отправил под арест обвиняемого в убийстве студентки из США

В нижегородской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве американской студентки Кэтрин Сироу. Как сообщили в суде, за решеткой 43-летний местный житель проведет два месяца.

«Городецкий городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 августа», - передают РИА Новости.

Трагедия произошла 15 июня. Девушка ушла из дома и не вернулась. Известно, что пропавшая гражданка США с 2019 года проживала в городе Бор и училась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского.

Позднее тело 34-летней американки нашли с тремя ножевыми ранениями. В тот же день по подозрению в совершении убийства был задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района.