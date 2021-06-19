СК: задержан подозреваемый в убийстве американки в Нижегородской области

В Нижегородской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве пропавшей американской студентки Кэтрин Сироу. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Задержанным является 43-летний местный житель. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что именно в его машине девушка находилась перед исчезновением.

Отмечается, что ранее мужчина уже был судим по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Хулиганство» и «Разбой».

Напомним, 34-летняя Кэтрин Сироу пропала 15 июня. Перед этим она успела позвонить своей матери и сказать, что ее куда-то везет неизвестный. Позже тело девушки с тремя ножевыми ранениями обнаружили поисковики.

Сироу жила в России около трех лет и училась в институте имени Лобачевского на филологическом факультете.