Уехала с незнакомцем: в Нижнем Новгороде ищут пропавшую студентку из США
Известно, что Кэтрин Сироу до переезда в Россию участвовала в боевых действиях в Афганистане.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сотни волонтеров, полиция и спасатели в эти минуты ищут гражданку США, которая пропала в Нижнем Новгороде.
Известно, что 34-летняя Кэтрин Сироу живет в России около трех лет и учится в институте имени Лобачевского на филологическом факультете. По словам ее матери, перед исчезновением она сообщила, что едет в машине с незнакомцем.
Сразу после этого она перестала отвечать на звонки. Последний раз ее видели в городе Бор Нижегородской области, где женщина снимала квартиру. Следователи уже осмотрели дом и изъяли ее компьютер, чтобы выяснить ее последние контакты.
Известно, что до переезда в Россию Кэтрин служила в морской пехоте США и участвовала в боевых действиях в Афганистане.