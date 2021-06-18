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Уехала с незнакомцем: в Нижнем Новгороде ищут пропавшую студентку из США

Виктория Ивашечкина
05:48 18.06.2021
Известно, что Кэтрин Сироу до переезда в Россию участвовала в боевых действиях в Афганистане.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сотни волонтеров, полиция и спасатели в эти минуты ищут гражданку США, которая пропала в Нижнем Новгороде.

Известно, что 34-летняя Кэтрин Сироу живет в России около трех лет и учится в институте имени Лобачевского на филологическом факультете. По словам ее матери, перед исчезновением она сообщила, что едет в машине с незнакомцем.

Сразу после этого она перестала отвечать на звонки. Последний раз ее видели в городе Бор Нижегородской области, где женщина снимала квартиру. Следователи уже осмотрели дом и изъяли ее компьютер, чтобы выяснить ее последние контакты.

Известно, что до переезда в Россию Кэтрин служила в морской пехоте США и участвовала в боевых действиях в Афганистане.

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