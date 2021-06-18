Уехала с незнакомцем: в Нижнем Новгороде ищут пропавшую студентку из США

Сотни волонтеров, полиция и спасатели в эти минуты ищут гражданку США, которая пропала в Нижнем Новгороде.

Известно, что 34-летняя Кэтрин Сироу живет в России около трех лет и учится в институте имени Лобачевского на филологическом факультете. По словам ее матери, перед исчезновением она сообщила, что едет в машине с незнакомцем.

Сразу после этого она перестала отвечать на звонки. Последний раз ее видели в городе Бор Нижегородской области, где женщина снимала квартиру. Следователи уже осмотрели дом и изъяли ее компьютер, чтобы выяснить ее последние контакты.

Известно, что до переезда в Россию Кэтрин служила в морской пехоте США и участвовала в боевых действиях в Афганистане.