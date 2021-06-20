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Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб

Олеся Степакова
16:24 20.06.2021
По словам сенатора от республики Ольга Ковитиди, республиканское правительство полностью контролирует ситуацию в пострадавших районах полуострова.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб
© Фото: ytatljh, Вконтакте
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Жителям Крыма, которые пострадали от сильного наводнения, возместят ущерб. Об этом РИА Новости сообщила сенатор от республики Ольга Ковитиди.

«Ситуация будет тщательно проанализирована, после чего будут предприняты необходимые шаги для преодоления ее последствий, в частности, возмещения вреда», – сказала она.

По словам Ковитиди, республиканское правительство контролирует ситуацию в пострадавших районах полуострова. Так, полностью восстановлено энергоснабжение после аномальных дождей, уточнила сенатор. Она также добавила, что руководство Крыма обсудит совершенствование правового регулирования в условиях чрезвычайной ситуации.

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота продолжают оказывать помощь жителям города Керчь. Мобильный отряд приступил к расчистке от завалов частных домовладений, хозяйственных построек в новом районе. Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Крыму задействовано около 1,5 тысячи человек и свыше 120 единиц военной и специальной техники. За два дня выполнения задач в городе-герое Керчь мобильный отряд ЧФ отчистил более 110 частных домовладений и свыше двух километров ливневых канализаций. Военнослужащие группировки минобороны России продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий ливней.

Мощные ливни обрушились на полуостров 17 июня. Из-за разгула стихии режим ЧС был введен в Ялте, Феодосии и Кировском районе.

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