Откачивают воду и вытаскивают машины из грязи: как военнослужащие ЧФ помогают крымчанам справиться с последствиями ливней

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота продолжают оказывать помощь жителям города Керчь. Мобильный отряд приступил к расчистке от завалов частных домовладений, хозяйственных построек в новом районе.

«Его площадь составляет около 20 гектаров. Кроме того, необходимо отчистить порядка 50 домов и придомовых территорий, а также очистить около одного километра ливневых канализаций», - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Личный состав оказывает всю необходимую помощь местным жителям: выносит испорченную мебель, откачивает воду из домов и придомовых территорий, вытаскивает затопленные машины из грязи. Нередко военнослужащим на собственных плечах приходится переносить местных жителей, так как вода полностью еще не ушла.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Крыму задействовано около 1,5 тысячи человек и свыше 120 единиц военной и специальной техники. За два дня выполнения задач в городе-герое Керчь мобильный отряд ЧФ отчистил более 110 частных домовладений и свыше двух километров ливневых канализаций. Военнослужащие группировки минобороны России продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий ливней.