Российские космонавты на МКС начали первый в 2021 году выход в открытый космос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров на борту МКС начали первый в 2021 году выход в открытый космос по российской программе. Им предстоит подготовить старый модуль «Пирс» к отстыковке от станции. Об этом сообщает Роскосмос.

В ходе работ космонавты заменят панель регулятора расхода жидкости в модуле «Заря» и отправят в космос старую панель. На его место 15 июля прибудет модуль «Наука». Эту задачу не удалось выполнить в прошлом выходе в ноябре 2020 года.

В 2021 году уже выполнены пять выходов в открытый космос с борта МКС по американской программе. Сейчас на станции работает 65 экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

В Роскосмосе ранее сообщили, что в завершении семичасового выхода за пределы орбитальной станции, россияне установят научное оборудование для изучения влияния открытого космоса на жизнь различных микроорганизмов.