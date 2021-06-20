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Павел Гусев рассказал, из-за чего в последнее время сильно переживал Анатолий Лысенко

Иван Линдеманн
15:01 20.06.2021
Российский журналист скончался в воскресенье, 20 июня, на 85-м году жизни. Причиной его  смерти стал инсульт.
Павел Гусев рассказал, из-за чего в последнее время сильно переживал Анатолий Лысенко
© Фото: Сергей Кузнецов, РИА Новости
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Глава московского отделения Союза журналистов России поделился с телеканалом «Звезда» воспоминаниями о журналисте Анатолии Лысенко.

«Анатолия Григорьевича я знаю очень давно. В годы перестройки, в годы 90-х мы очень много и часто общались. Надо сказать, что он уже тогда становился и был легендой российской журналистики. То, что он делал (его проекты), то, что он сумел создать из этих проектов потрясающие совершенно передачи. Они вошли в историю, взять хотя бы «Взгляд». Он был абсолютным авторитетом среди журналистов, особенно телевизионщиков», - заявил Гусев.

Также он рассказал, что много общался с Лысенко тет-а-тет. Их разговоры всегда были честными и откровенными.

«Он очень переживал за последние, так скажем, иногда минусовые достижения российской журналистики, что она уходит, к сожалению, в блогерство, в совершенно другую сферу, где уже не мысль, не глубина важны, а важна быстрая реакция и сенсационность. Он был очень глубокий, умный человек», - заключил Гусев.

Ранее соболезнования родным журналиста выразил Владимир Путин. Анатолий Лысенко скончался в воскресенье, 20 июня, на 85-м году жизни. Причиной его  смерти стал инсульт.

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