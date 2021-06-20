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Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против штаммов коронавируса

Олеся Степакова
14:37 20.06.2021
Он также добавил, что индийский штамм коронавируса «злее» уханьского – болезнь при заражении протекает молниеносно.
Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против штаммов коронавируса
© Фото: Luis Lima Jr, globallookpress
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Российская вакцина «Спутник V» защищает от всех известных на сегодня штаммов COVID-19. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Антитела, которые получаются в результате использования «Спутника V», защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, индийским штаммом», – приводит РИА Новости слова эксперта.

Гинцбург также добавил, что индийский штамм коронавируса «злее» уханьского – болезнь при инфицировании протекает молниеносно.

Ранее руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская рассказала, что коронавирус будет распространяться все быстрее, пока большая часть населения не вакцинируется – в настоящее время доля привитых слишком мала. Единственное спасение от пандемии - вакцинация, добавила она. В России укол от COVID-19 можно поставить повсеместно и абсолютно бесплатно.

В тоже время, в РФ за минувшие сутки выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Наибольшее число инфицированных традиционно зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. 

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