Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против штаммов коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» защищает от всех известных на сегодня штаммов COVID-19. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Антитела, которые получаются в результате использования «Спутника V», защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, индийским штаммом», – приводит РИА Новости слова эксперта.

Гинцбург также добавил, что индийский штамм коронавируса «злее» уханьского – болезнь при инфицировании протекает молниеносно.

Ранее руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская рассказала, что коронавирус будет распространяться все быстрее, пока большая часть населения не вакцинируется – в настоящее время доля привитых слишком мала. Единственное спасение от пандемии - вакцинация, добавила она. В России укол от COVID-19 можно поставить повсеместно и абсолютно бесплатно.

В тоже время, в РФ за минувшие сутки выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Наибольшее число инфицированных традиционно зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.