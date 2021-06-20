В Роспотребнадзоре предупредили о стремительном распространении COVID-19

Коронавирус будет распространяться все быстрее, пока большая часть населения не вакцинируется. В настоящее время доля привитых слишком мала, заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

«Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая... Это значит, что вирус будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться», - сказала Сперанская в эфире телеканала «Россия 1».

Единственное спасение от пандемии - вакцинация, добавила она. В России укол от COVID-19 можно поставить повсеместно и абсолютно бесплатно.

Тем временем, в РФ за минувшие сутки выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Наибольшее число инфицированных традиционно зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с момента начала пандемии в стране зарегистрировали 5 316 826 случаев заражения COVID-19, 4 869 972 человека медикам удалось вылечить, 129 361 пациент, к сожалению, скончался.