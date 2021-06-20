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В России за сутки выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом

Роман Захаров
12:14 20.06.2021
Больше всего заболевших медики зарегистрировали в Москве.
В России за сутки выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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В России за минувшие сутки выявили 17 611 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число инфицированных традиционно зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 17 611 в 85 регионах... Распределение по субъектам: Москва - 8 305, Московская область - 1 638, Санкт-Петербург - 1 019», - сказано в сообщении оперштаба.

Всего с момента начала пандемии в стране зарегистрировали 5 316 826 случаев заражения COVID-19, 4 869 972 человека медикам удалось вылечить, 129 361 пациент, к сожалению, скончался.

Напоминаем, что лучшей защитой от инфекции является вакцинация. Прививку от коронавируса граждане России внутри страны могут сделать совершенно бесплатно.

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