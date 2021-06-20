PR-менеджер MакSим рассказала о состоянии исполнительницы

Известная российская исполнительница МакSим продолжает находиться в состоянии искусственной комы. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала РR-менеджер певицы Яна Богушевская.

«Пока нет новостей. Все так же в искусственной коме», - коротко ответила она на соответствующий вопрос корреспондента.

Певица МакSим (Марина Абросимова) на днях была госпитализирована с 40% поражения легких. Температура тела исполнительницы на момент поступления в лечебное учреждение достигала предельных значений. Тесты на коронавирус, однако, показали отрицательные результаты.

Дышать самостоятельно артистка не могла и врачам пришлось ввести ее в искусственную кому, а также подключить к аппарату ИВЛ. Когда певицу выведут из этого состояния - неизвестно.

Вечером в субботу, 19 июня, сборная России по футболу на своей странице в Twitter разместила видеоклип, записанный в поддержку МакSим.