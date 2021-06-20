Сборная России по футболу опубликовала видео в поддержку певицы МакSим

Сборная России по футболу записала клип в поддержку певицы МакSим, которую ранее врачи ввели в состояние искусственной комы. В комментарии под роликом, размещенном в Twitter команды, спортсмены пожелали исполнительнице выздоровления.

Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.



МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе ❤️ pic.twitter.com/GvCNGXzZVE — Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2021

На кадрах запечатлена толпа футбольных фанатов на вечерней улице. Многие из них держат в руках зажженные фонарики на телефонах или зажигалки, при этом толпа дружно поет знаменитый хит артистки «Знаешь ли ты».

«Время, когда не существовало слова "ограничения", и мы все наслаждались футбольным праздником. МакSим, еще споем вместе!», - подписали видео игроки сборной.

Певица МакSим на днях была госпитализирована с 40% поражения легких. Температура тела исполнительницы на момент поступления в лечебное учреждение достигала предельных значений. Тесты на коронавирус, однако, показали отрицательные результаты.

Дышать самостоятельно исполнительница не могла и врачам пришлось ввести ее в искусственную кому, а также подключить к аппарату ИВЛ. Когда артистку выведут из этого состояния - неизвестно.

В 2014 году на матче «Рубин» - «Спартак» организаторы в перерыве включили композицию МакSим «Знаешь ли ты», после чего фанаты дружно подхватили ее. С тех пор эта трогательная песня является неофициальным гимном болельщиков московских «красно-белых». Впрочем, часто хит поют и фанаты других российских команд.