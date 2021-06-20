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Сборная России по футболу опубликовала видео в поддержку певицы МакSим

Роман Захаров
07:42 20.06.2021
Футболисты пожелали исполнительнице выздоровления, и пообещали, что еще споют с ней вместе.
Сборная России по футболу опубликовала видео в поддержку певицы МакSим
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Сборная России по футболу записала клип в поддержку певицы МакSим, которую ранее врачи ввели в состояние искусственной комы. В комментарии под роликом, размещенном в Twitter команды, спортсмены пожелали исполнительнице выздоровления.

На кадрах запечатлена толпа футбольных фанатов на вечерней улице. Многие из них держат в руках зажженные фонарики на телефонах или зажигалки, при этом толпа дружно поет знаменитый хит артистки «Знаешь ли ты».

«Время, когда не существовало слова "ограничения", и мы все наслаждались футбольным праздником. МакSим, еще споем вместе!», - подписали видео игроки сборной.

Певица МакSим на днях была госпитализирована с 40% поражения легких. Температура тела исполнительницы на момент поступления в лечебное учреждение достигала предельных значений. Тесты на коронавирус, однако, показали отрицательные результаты.

Дышать самостоятельно исполнительница не могла и врачам пришлось ввести ее в искусственную кому, а также подключить к аппарату ИВЛ. Когда артистку выведут из этого состояния - неизвестно.

В 2014 году на матче «Рубин» - «Спартак» организаторы в перерыве включили композицию МакSим «Знаешь ли ты», после чего фанаты дружно подхватили ее. С тех пор эта трогательная песня является неофициальным гимном болельщиков московских «красно-белых». Впрочем, часто хит поют и фанаты других российских команд. 

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