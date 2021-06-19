Представитель MакSим ответила на сообщения о 40-процентом поражении легких певицы

Генеральный менеджер российской певицы MакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова в беседе со «Звездой» опровергла сообщения о том, что поражение легких артистки составило 40%. Ранее артистка была госпитализирована с пневмонией.

«Нет, это неправда», - заявила она.

Ранее Соколова заявляла, что у певицы стабильное состояние и она проходит лечение в Москве. Сама MakSим на странице в Instagram сообщала, что тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.