Представитель MакSим ответила на сообщения о 40-процентом поражении легких певицы
Ранее артистка была госпитализирована с пневмонией.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Генеральный менеджер российской певицы MакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова в беседе со «Звездой» опровергла сообщения о том, что поражение легких артистки составило 40%. Ранее артистка была госпитализирована с пневмонией.
«Нет, это неправда», - заявила она.
Ранее Соколова заявляла, что у певицы стабильное состояние и она проходит лечение в Москве. Сама MakSим на странице в Instagram сообщала, что тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.