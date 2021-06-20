«Приехали и помогают»: житель Керчи рассказал, как моряки ЧФ спасают подтопленный город

Крым за два дня пережил удар стихии, какого не было целый век. Аномальные ливни принесли осадков, как за три месяца. Ялту залило еще и потоками с гор. Подтоплено более четырехсот зданий. Из опасных зон эвакуировано почти 2000 человек.

К восстановлению подключились полторы тысячи военнослужащих Министерства обороны. Мобильные группы Черноморского флота помогают расчищать дороги и улицы.

«Вот уже два дня мы пытаемся справиться, вытаскиваем грязь. Большое спасибо нашим военным, которые приехали и помогают», - сказал житель Керчи Владимир Булатов.

Моряки-черноморцы расчищают завалы, помогают жителям в очистке домов и дворов, перевозке личных вещей, подвозят питьевую воду и продукты. Для оказания помощи задействовано 120 военных автомобилей повышенной проходимости: автоцистерн и инженерных машин. Об усилении группировки Минобороны в Крыму стало известно накануне.