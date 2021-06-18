Черноморский флот окажет помощь Крыму из-за непогоды

Подразделения Черноморского флота окажут помощь жителям Крыма, где из-за обильных ливней произошли затопления, сообщает пресс-служба ЧФ.

«Мобильные отряды военнослужащих на автомобильной технике повышенной проходимости находятся в готовности и будут привлекаться к оказанию помощи жителям пострадавших от непогоды населенных пунктов по согласованию с местными администрациями», - говорится в сообщении.

В ряде районов Крыма выпали обильные осадки, затопившие сотни жилых домов, зданий и автомобилей. Помимо этого люди остались без электричества и питьевой воды.

Ранее сообщалось, что в Ялте введен режим ЧС. В сетях очевидцы публикуют кадры. Из-за сильных дождей река Водопадная вышла из берегов. Бурлящие потоки воды смывают машины, подтоплены многие дома. Сейчас по всему Крыму объявлено штормовое предупреждение, также существует угроза схода селей.