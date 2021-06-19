Минобороны России нарастило группировку, задействованную для оказания помощи жителям Крыма

Минобороны Российской Федерации нарастило группировку, задействованную для оказания помощи жителям Крыма, пострадавшим в результате масштабного наводнения.

Для оказания помощи пострадавшим населенным пунктам группировка сил Черноморского флота усилена до 1,5 тысяч человек и свыше 120 единиц автомобильной и специальной техники. В составе мобильных отрядов, выполняющих задачи по ликвидации последствий наводнения, входят большегрузные автомобили повышенной проходимости, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды, инженерная техника.

Мобильные отряды прибыли в города Ялта, Керчь и населенный пункт Олива и приступили к выполнению задач во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданного властями полуострова.

Военнослужащие Черноморского флота осуществляют подвоз питьевой воды и продуктов первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домовладений и перевозке личных вещей жителей. Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Крыма.