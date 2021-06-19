Электроснабжение в Керчи полностью восстановлено

Электроснабжение в Керчи было полностью восстановлено. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС РФ по республике.

В Ялте, по данным ведомства, пока без света остаются 6 216 жителей в 1 420 частных домах и 18 многоквартирных.

«В результате воздействия комплекса опасных метеоявлений произошли отключения электроснабжения на территории двух муниципальных образований (Керчь и Ялта). На данный момент электроснабжение в городе Керчь восстановлено. В городе Ялта остаются без электроснабжения 6 216 человек, (из них - прим. ред.) 1 554 ребенка (1 420 частных домовладений, 18 многоквартирных домов)», - сказано в сообщении.

Предполагается, что электроснабжение в Ялте будет восстановлено в субботу, 19 июня, к 14.00.

Мощный циклон принес в Крым ливневые дожди, которые привели к серьезным подтоплениям в регионе: по данным местного правительства, наводнения произошли в Керчи, Ялте и на других территориях южного побережья полуострова.

Ранее сообщалось, что Ростуризм рекомендовал туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях, а экскурсионным компаниям - перенести экскурсии на более благоприятный период.