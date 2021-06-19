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Экскурсии в Крым могут перенести из-за буйства стихии

Роман Захаров
06:46 19.06.2021
В Керчи, Ялте и на других территориях южного побережья полуострова из-за сильных дождей произошли мощные наводнения.
Экскурсии в Крым могут перенести из-за буйства стихии
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Ростуризм рекомендовал туроператорам, организовывающим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Российским туристам, планирующим посещение полуострова или уже находящимся в Крыму - следить за метеосводками и соблюдать меры личной безопасности», - информирует ведомство.

Экскурсионным компаниям Ростуризм по аналогичным причинам рекомендовал перенести экскурсии на территории полуострова на более благоприятный срок.

Мощный циклон принес в Крым ливневые дожди, которые привели к серьезным подтоплениям в регионе: по данным местного правительства, наводнения произошли в Керчи, Ялте и на других территориях южного побережья полуострова.

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