Гинцбург объяснил, почему от «Спутника V» не может быть бесплодия
Вакцина «Спутник V» не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию человека. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», - сказал он РИА Новости.
Гинцбург пояснил, что компоненты вакцины сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, появившихся в человеческой популяции очень давно. Он подчеркнул, что люди сталкивались с этими вирусами не раз, заражаясь ОРЗ.
«Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было», - заявил специалист.
Ранее слухи о возможном развитии бесплодия из-за введения вакцины прокомментировал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.