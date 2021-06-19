В стране и мире Коронавирус Гинцбург объяснил, почему от «Спутника V» не может быть бесплодия Анна Касаткина Специалист призвал обратить внимание на прошлый опыт взаимодействия человечества с аденовирусами, на основе которых сделана вакцина. © Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Читайте нас на: Вакцина «Спутник V» не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию человека. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», - сказал он РИА Новости. Гинцбург пояснил, что компоненты вакцины сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, появившихся в человеческой популяции очень давно. Он подчеркнул, что люди сталкивались с этими вирусами не раз, заражаясь ОРЗ. «Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было», - заявил специалист. Ранее слухи о возможном развитии бесплодия из-за введения вакцины прокомментировал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика