Проценко оценил вероятность бесплодия после вакцинации от COVID-19

Слухи о пагубном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему человека являются спекуляцией. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В ходе прямого эфира в Instagram доктор опроверг вероятность развития бесплодия после вакцинации.

«Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс», - подчеркнул врач.

Как заверил специалист, препараты, которые сейчас используются в России, были разработаны на основе уже применявшихся ранее технологий. В качестве аргумента Проценко привел данные о результатах вакцинации от других болезней, в том числе полиомиелита, обратив внимание, что несмотря на прививки человечество не исчезло из-за бесплодия.

«Говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт», — указал специалист.

Ранее специалисты Роспотребнадзора также заверили, что применяемые в стране вакцины против коронавируса не оказывают негативного влияния репродуктивную систему и не вызывают бесплодия.