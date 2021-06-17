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Проценко оценил вероятность бесплодия после вакцинации от COVID-19

Светлана Иванова
09:27 17.06.2021
В качестве аргумента доктор привел данные о результатах вакцинации от других болезней, обратив внимание, что несмотря на прививки человечество не исчезло из-за бесплодия.
Проценко оценил вероятность бесплодия после вакцинации от COVID-19
© Фото: Saman Abesiriwardana, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Слухи о пагубном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему человека являются спекуляцией. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В ходе прямого эфира в Instagram доктор опроверг вероятность развития бесплодия после вакцинации.

«Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс», - подчеркнул врач.

Как заверил специалист, препараты, которые сейчас используются в России, были разработаны на основе уже применявшихся ранее технологий. В качестве аргумента Проценко привел данные о результатах вакцинации от других болезней, в том числе полиомиелита, обратив внимание, что несмотря на прививки человечество не исчезло из-за бесплодия.

«Говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт», — указал специалист.

Ранее специалисты Роспотребнадзора также заверили, что применяемые в стране вакцины против коронавируса не оказывают негативного влияния репродуктивную систему и не вызывают бесплодия.

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