В Минтруде разъяснили, в каких случаях можно отстранить от работы за отказ в вакцинации

Сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию по эпидпоказаниям, установленную главным санитарным врачом региона РФ, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», – приводит РИА Новости слова министра.

В тоже время, если у работника нет каких-либо объективных причин не вакцинироваться, то на период пандемии его могут отстранить от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.

Ранее Котяков напомнил, что в Трудовом кодексе РФ не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова днем ранее заявила, что обязательная вакцинация от COVID-19 граждан из групп риска при необходимости будет вводиться в регионах России.

В Кремле, в свою очередь, разъяснили суть обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это вполне оправданная мера, учитывая скачкообразное распространение COVID-19. При этом представитель Кремля уточнил, что речь о тотальной прививочной кампании, которая охватит всех граждан без исключения, не идет.