В Минтруде напомнили, что нет закона об увольнении за отказ от прививки

В Трудовом кодексе РФ не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«У нас на сегодняшний день возможность за это (отказ от вакцинации – Прим.ред.) увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено», – приводит ТАСС слова министра.

Что касается введения обязательной вакцинации работников отдельных отраслей, то, по словам Котякова, «здесь надо смотреть на ситуацию в каждом регионе, это полномочия субъекта». Так же к полномочиям регионов относится перевод сотрудников на «удаленку».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от COVID-19 граждан из групп риска при необходимости будет вводиться в регионах России.

В Кремле, в свою очередь, разъяснили суть обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это вполне оправданная мера, учитывая скачкообразное распространение COVID-19. При этом представитель Кремля уточнил, что речь о тотальной прививочной кампании, которая охватит всех граждан без исключения, не идет.