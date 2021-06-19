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На горящем складе пиротехники в Москве находилось 15 тонн взрывчатых веществ

Олеся Степакова
20:10 19.06.2021
По словам заммэра столицы, в результате возгорания пострадали трое пожарных и один сотрудник склада.
На горящем складе пиротехники в Москве находилось 15 тонн взрывчатых веществ
© Фото: ТРК "Звезда"
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Пятнадцать тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники находилось на складе на Лужнецкой набережной в Москве, где сегодня произошел пожар. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«Предварительно, на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ», – уточнил он.

В результате возгорания пострадали трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники, рассказал заммэра.

«Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул в себя пары дыма, это неопасная травма», - уточнил Бирюков.

Возгорание произошло в столице на Лужнецкой набережной на складе пиротехники вечером 19 июня. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В 17 часов 49 минут был объявлен ранг «Пожар №2», а в 18 часов 15 минут ранг «Пожар №3».

К месту тушения крупного пожара в центре Москвы на Лужнецкой набережной следует пожарный катер «Полковник Чернышев». Кроме катера, к тушению пожара привлечены три вертолета. По последним данным экстренных служб, огонь удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Ранее очевидцы пожара на складе пиротехники в центре Москвы поделились со «Звездой» подробностями происшествия. По их словам, взрывы было слышно на протяжении часа, и их было буквально невозможно сосчитать.

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