Четыре человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в центре Москвы

При мощном пожаре на складе пиротехники в центре Москвы пострадали трое пожарных и один сотрудник предприятия. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Бирюков также рассказал о количество взрывчатых веществ, находящихся на складе. Там хранилось около 15 тонн пиротехники.

Ранее стало известно, что к месту тушения крупного пожара в центре Москвы на Лужнецкой набережной прибыл пожарный катер «Полковник Чернышев». Также привлечены три вертолета. На данный момент огонь удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.