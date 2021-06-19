«Взрывов было не сосчитать»: очевидцы о пожаре на складе пиротехники в Москве

Очевидцы пожара на складе пиротехники в центре Москвы поделились со «Звездой» подробностями происшествия. По их словам, взрывы было слышно на протяжении часа, и их было буквально невозможно сосчитать.

« (Взрывов – Прим.ред) было много, не сосчитать. В течение часа были взрывы, которые каждую секунду были слышны. Очень много», – рассказали они.

Возгорание произошло в столице на Лужнецкой набережной на складе пиротехники вечером 19 июня. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В 17 часов 49 минут был объявлен ранг «Пожар №2», а в 18 часов 15 минут ранг «Пожар №3».

К месту тушения крупного пожара в центре Москвы на Лужнецкой набережной следует пожарный катер «Полковник Чернышев». Кроме катера, к тушению пожара привлечены три вертолета. По последним данным экстренных служб, огонь удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. Известно, что один человек обратился за медицинской помощью.

Причины возгорания на данный момент неизвестны.