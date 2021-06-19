Посол США рассказал, когда вернется на работу в Россию

Посол США в Москве Джон Салливан вернется в Россию в скором времени. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве, включая директивы в сфере стратегической стабильности, прав человека и стабильных и предсказуемых отношений с Россией», - приводит его слова посольство США в Москве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол России в США Анатолий Антонов уже на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне.

О возвращении дипломатов на саммите в Женеве договорились Владимир Путин и Джо Байден.