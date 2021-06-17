Посол Антонов на следующей неделе вернется в Вашингтон

Посол России в США Анатолий Антонов уже на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Исходим из того, что следующую рабочую неделю посол России в США проведет непосредственно в Вашингтоне», - сказала она на брифинге.

О возвращении послов накануне в ходе саммита договорились Владимир Путин и Джо Байден.

Как сказала Захарова, по всем вопросам, обозначенным президентом РФ после встречи с американским лидером, начата активная проработка.

Напомним, что Антонов прибыл из Вашингтона в Москву 21 марта для консультаций. Месяц спустя российскую столицу покинул посол США в Москве Джон Салливан.