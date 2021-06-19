В Главном храме ВС РФ провели чин освящения Боевого знамени Военного университета

В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации состоялся чин освящения Боевого знамени Военного университета министерства обороны. Церемонию провел викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.

Ранее на этой неделе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил министру обороны Сергею Шойгу орден Славы и чести I степени. Торжественная церемония прошла под сводами главного храма Вооруженных сил России. Глава оборонного ведомства поблагодарил Патриарха и поздравил присутствующих на Божественной литургии с первой годовщиной освящения храма.

Сергей Шойгу заявил, что Главный храм Вооруженных сил России - первый, построенный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министр отметил, что, несмотря на то, что с момента начала войны прошло уже почти 80 лет, в России так и не было возведено храма в эту честь.