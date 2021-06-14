Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Патриарх Кирилл наградил министра обороны Сергея Шойгу в первую годовщину освящения главного храма ВС РФ

Ян Брацкий
07:26 14.06.2021
Главный храм ВС РФ - первый собор, который был воздвигнут в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил министру обороны Сергею Шойгу орден Славы и чести I степени. Торжественная церемония прошла под сводами главного храма Вооруженных Сил России. Глава оборонного ведомства поблагодарил Святейшего Патриарха и поздравил присутствующих на Божественной литургии с первой годовщиной освящения храма.

«Исполняется год, как по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и по решению нашего Верховного главнокомандующего был возведен этот храм. Храм действительно может считаться народным, он создан и построен всем народом, он сегодня один из самых посещаемых храмов нашей страны», - приводит слова Шойгу пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

По словам министра обороны, в возведении главного храма ВС РФ приняли участие десятки тысяч россиян, которые сочли своим долгом и обязанностью сделать свой вклад и принять участие в столь важном для всей страны проекте.

«Мы находимся в нескольких днях от того момента, когда будем отмечать траурную дату для нашей страны - 80 лет начала самой кровопролитной войны. Это первый храм, который является не только главным храмом Вооруженных сил, но и храмом в ознаменование 75-й годовщины Победы в этой великой войне», - добавил министр.

Сергей Шойгу выразил уверенность, что впереди у храма долгий путь служения, сохранения и воспитания новых поколений русского воинства.

«С глубокой благодарностью обращаюсь к Вам, Ваше Святейшество, за то, что благословили нам сделать и создать все это, за Ваше каждодневное участие. Многие не знают о том, сколько часов мы провели в обсуждениях, иногда спорах при создании и строительстве этого храма. И за это Вам огромное спасибо», - обратился к патриарху Кириллу глава оборонного ведомства.

Помимо Сергея Шойгу высокие церковные награды получили также замминистра, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов и замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:53 В стране и мире
В Белом доме раскрыли стратегию Байдена на встрече с Путиным
05:06 В стране и мире
В России началась сокращенная рабочая неделя
03:02 В стране и мире
Санкции США против госдолга РФ вступили в силу
01:58 В стране и мире
Макушка лета: метеоролог рассказал о погоде в Москве в июле
23:01 В стране и мире
статья
Стройка на костях и минах: почему под Петербургом впервые возбудили дело о надругательстве на захоронениями
Популярное
На Украине предложили выкупить часть акций «Северного потока-2»
Названы пять признаков надвигающейся деменции
Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальное летнее блюдо
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.