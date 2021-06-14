Патриарх Кирилл наградил министра обороны Сергея Шойгу в первую годовщину освящения главного храма ВС РФ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил министру обороны Сергею Шойгу орден Славы и чести I степени. Торжественная церемония прошла под сводами главного храма Вооруженных Сил России. Глава оборонного ведомства поблагодарил Святейшего Патриарха и поздравил присутствующих на Божественной литургии с первой годовщиной освящения храма.

«Исполняется год, как по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и по решению нашего Верховного главнокомандующего был возведен этот храм. Храм действительно может считаться народным, он создан и построен всем народом, он сегодня один из самых посещаемых храмов нашей страны», - приводит слова Шойгу пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

По словам министра обороны, в возведении главного храма ВС РФ приняли участие десятки тысяч россиян, которые сочли своим долгом и обязанностью сделать свой вклад и принять участие в столь важном для всей страны проекте.

«Мы находимся в нескольких днях от того момента, когда будем отмечать траурную дату для нашей страны - 80 лет начала самой кровопролитной войны. Это первый храм, который является не только главным храмом Вооруженных сил, но и храмом в ознаменование 75-й годовщины Победы в этой великой войне», - добавил министр.

Сергей Шойгу выразил уверенность, что впереди у храма долгий путь служения, сохранения и воспитания новых поколений русского воинства.

«С глубокой благодарностью обращаюсь к Вам, Ваше Святейшество, за то, что благословили нам сделать и создать все это, за Ваше каждодневное участие. Многие не знают о том, сколько часов мы провели в обсуждениях, иногда спорах при создании и строительстве этого храма. И за это Вам огромное спасибо», - обратился к патриарху Кириллу глава оборонного ведомства.

Помимо Сергея Шойгу высокие церковные награды получили также замминистра, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов и замминистра обороны РФ Тимур Иванов.