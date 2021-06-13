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Шойгу: Главный храм ВС РФ - первый, построенный в честь 75-летия Победы

Тимур Шерзад
12:28 13.06.2021
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что десятки тысяч жертвователей на постройку храма восприняли это, как долг перед воевавшими за Отечество предками.
Шойгу: Главный храм ВС РФ - первый, построенный в честь 75-летия Победы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сергей Шойгу заявил, что Главный храм Вооруженных сил России - первый, построенный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Министр отметил, что, несмотря на то, что с момента начала войны прошло уже почти 80 лет, в России так и не было возведено храма в честь Победы.

«И это первый храм, который является не только Главным храмом Вооруженных сил, но и храмом в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», - сказал Шойгу. 

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что десятки тысяч жертвователей на постройку храма восприняли это, как долг перед воевавшими за Отечество предками.

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