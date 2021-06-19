Зацепился за лесной массив и рухнул на землю: что известно о крушении L-410 под Кемерово

На месте крушения легкомоторного L-410 в Кемеровской области продолжают работать специалисты экстренных служб и следователи. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

По предварительной информации, крушение произошло после того, как в воздухе отказал один из двигателей легкомоторного L-410, о чем пилот успел сообщить авиадиспетчеру. После чего было принято решение о развороте самолета. В результате этого маневра самолет крылом зацепился за лесной массив и рухнул на землю. На борту в этот момент находилось 19 человек – экипаж, а также парашютисты-экстремалы. Уже известно о четырех погибших, среди них опытный штурман, второй член экипажа и еще два инструктора – опытные парашютисты.

Отмечается, что расследованием трагедии будет занимать военная прокуратура.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение утром, 19 июня, в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. В результате инцидента четыре человека погибли, 15 получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницы.

Ранее командир воздушного судна Ту-154, спикер по теме малой авиации Кирилл Кондратенко в разговоре со «Звездой» назвал возможные причины крушения самолета в Кузбассе.