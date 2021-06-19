Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зацепился за лесной массив и рухнул на землю: что известно о крушении L-410 под Кемерово

Олеся Степакова
14:58 19.06.2021
Самолет, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение утром, 19 июня, в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На месте крушения легкомоторного L-410 в Кемеровской области продолжают работать специалисты экстренных служб и следователи. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

По предварительной информации, крушение произошло после того, как в воздухе отказал один из двигателей легкомоторного L-410, о чем пилот успел сообщить авиадиспетчеру. После чего было принято решение о развороте самолета. В результате этого маневра самолет крылом зацепился за лесной массив и рухнул на землю. На борту в этот момент находилось 19 человек – экипаж, а также парашютисты-экстремалы. Уже известно о четырех погибших, среди них опытный штурман, второй член экипажа и еще два инструктора – опытные парашютисты.

Отмечается, что расследованием трагедии будет занимать военная прокуратура.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение утром, 19 июня, в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. В результате инцидента четыре человека погибли, 15 получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницы.

Ранее командир воздушного судна Ту-154, спикер по теме малой авиации Кирилл Кондратенко в разговоре со «Звездой» назвал возможные причины крушения самолета в Кузбассе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:00 Армия
Видео
Торжества высокого уровня: заместители министра обороны РФ поздравили выпускников российских военных вузов
13:50 В стране и мире
Певицу МакSим ввели в искусственную кому
12:59 В стране и мире
Видео
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
12:26 В стране и мире
СМИ: Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты с Украины
10:51 В стране и мире
Видео
Жесткая посадка: опубликовано видео с места гибели парашютистов на Кузбассе
Популярное
Видео
Клуб Gazgolder могут закрыть из-за антиковидных нарушений
Видео
Реки на улицах и эвакуация крокодилов: что происходит в Ялте после обрушившегося на город ливня
Лед и пламень: Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в регионах России
Врач рассказала, почему люди на диете больше злятся
Ученые обнаружили неточность в теории Дарвина
Видео
Через тернии к звездам: как житель Екатеринбурга из подручных средств построил обсерваторию в собственном доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.