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Отказ двух двигателей или ошибка экипажа: эксперт назвал возможные причины крушения самолета в Кузбассе

Роман Захаров
11:05 19.06.2021
Утром 19 июня в Кемеровской области разбился самолет L-410. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Сергей Цивилев, Instagram
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Самолет при отказе одного двигателя упасть не должен. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал командир воздушного судна Ту-154, спикер по теме малой авиации Кирилл Кондратенко, комментируя новость о крушении в Кузбассе лайнера L-410 с парашютистами на борту.

«Вообще, самолет при отказе одного двигателя, это международная норма, не должен упасть при взлете. Никакая разбалансировка не происходит», - объяснил специалист.

Авиаэксперт добавил, что L-410 является надежным самолетом, который может служить весьма продолжительное время.

«(L-410 -прим. ред.) Самолет малой авиации, который достаточно долго и хорошо служит. Заслуженный самолет. L-410 при отказе одного из двигателей, это норма, он должен продолжать полет. Устойчивый полет на одном двигателе, если самолет двухдвигательный», - подчеркнул он.

Кирилл Кондратенко также предположил, что ЧП могло произойти либо из-за отказа второго двигателя, либо из-за ошибки экипажа.

«Отказ одного двигателя не влечет немедленной посадки, грубо говоря. Либо, это был отказ еще и второго двигателя, что экипаж принял решение о немедленном развороте на малой высоте, так как они задели дерево. Либо они поторопились», - резюмировал летчик.

Самолет L-410 потерпел крушение утром 19 июня в Кемеровской области во время взлета. В результате инцидента семь человек погибли, 13 получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницы. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. По предварительным данным, у воздушного судна отказал один из двигателей, что могло стать причиной ЧП.  

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