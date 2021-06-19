Власти опровергли информацию о девяти погибших при крушении L-410

Информация о девяти погибших во время крушения самолета L-410 в Кузбассе не соответствует действительности. Об этом рассказали в пресс-служба правительства Кемеровской области.

«Информация о девяти погибших не подтверждается», - сказано в сообщении.

В региональном кабмине добавили, что всего на борту воздушного судна находились 19 человека, а жертвами ЧП стали четыре человека.

Самолет L-410 потерпел крушение утром 19 июня в Кемеровской области во время взлета. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Авиационный эксперт Кирилл Кондратенко, комментируя инцидент в беседе со «Звездой», назвал вероятные причины ЧП.