В АТОР рассказали об ажиотажном спросе на полеты в Турцию после возобновления авиасообщения

Туроператоры не справляются с ажиотажным спросом на путевки в Турцию. После объявления о возобновлении авиасообщения с этой страной, тысячи россиян бросились оформлять билеты, рассказала «Звезде» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Буквально сразу, уже через полчаса после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией, туроператоры и турагентства начали получать сотни заявок от туристов, которые планируют туда полететь. Многие рассчитывают лететь прямо 22 числа», - сказала Ломидзе.

В числе самых первых начали звонить те туристы, которые ранее приобрели путевки, но не смогли улететь из-за ограничительных мер. Граждане интересуются, на каких условиях и когда они смогут воспользоваться турпакетами.

«Безусловно, туристическая индустрия ожидала, что будет оживление спроса. Около миллиона туристов не смогли улететь в апреле-мае, но все-таки, такой резкий всплеск спроса и рост заявок с вечера пятницы превзошли ожидания туроператоров и турагентов» - призналась исполнительный директор АТОР.

О восстановлении авиасообщения с Турцией стало известно накануне. Оперштаб принял это решение по итогам работы российской инспекционной группы в Турции. Специалисты пришли к выводу, что в стране соблюдаются все необходимые меры по противодействию коронавирусу.

В Турции организовали вакцинацию для людей, которые трудятся в сфере услуг. Среди сотрудников отелей число привитых от коронавируса составляет от 60 до 90 процентов.