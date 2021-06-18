РСТ: в 2021 году в Турции смогут отдохнуть более семи миллионов россиян

Более семи миллионов россиян смогут провести отпуск в Турции в этом году, если эпидемиологическая обстановка это позволит. Такой прогноз сделал глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Игнатьев отметил, что в апреле и июне отдохнуть в Турции планировали более полутора миллионов россиян.

«Если позволит эпидемическая ситуация, в Турции в этом году отдохнет больше, чем в 2019 году. Тогда это было почти семь миллионов», - цитирует ТАСС президента РСТ.

Ранее свой прогноз озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, первые туристы смогут полететь в Турцию уже 22 июня.

Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией в пятницу, 18 июня. Данное решение было принято по итогам работы российской инспекционной группы. Специалисты пришли к выводу, что в Турции соблюдаются все необходимые меры по противодействию коронавирусу.