Россия восстанавливает полномасштабное авиасообщение с Турцией

Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Данное решение было принято по итогам работы российской инспекционной группы, которая сегодня завершила свою работу в Турции. Специалисты пришли к выводу, что в стране соблюдаются все необходимые меры по противодействию коронавирусу.

Голикова также отметила, что в Турции организовали вакцинацию для людей, которые трудятся в сфере услуг. Среди сотрудников отелей число привитых от коронавируса составляет от 60 до 90 процентов.

Ранее российские власти приняли решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией. Причиной стала сложная эпидемиологическая обстановка. Авиасообщение было приостановлено до 21 июня включительно.