Выносят людей на руках: как спасатели борются с последствиями масштабного потопа в Крыму

В Крыму устраняют последствия сильнейших ливней. Снабжение жителей полуострова питьевой водой на данный момент восстановлено, сообщили в МЧС России.

Проблемы с электричеством - без него накануне остались 40 тысяч человек - продолжают решать.

Больше всего от потопа пострадала Керчь. Спасатели на руках эвакуируют пенсионеров из затопленных районов. Выехать из своего жилья пришлось почти 900 горожанам. Для них организована работа шести пунктов временного размещения.

На улицах экстренные службы откачивают воду и убирают поваленные деревья. Приводить город в порядок помогают подразделения Росгвардии и ОМОН. Обстановка в регионе постепенно нормализуется, но режим ЧС пока не снят.