По пояс в воде: новые кадры «библейского потопа» в Крыму

Двадцать тысяч жителей Керчи остались без водоснабжения из-за остановки насосов в результате затопления. В городе организован подвоз питьевой воды. Генератор для подключения станции должны доставить в ближайшие сутки. Обесточены жилые дома и социальные объекты, частично отключено газоснабжение.

«Ситуация в Керчи пока без улучшений. Город полностью ушел под воду. Я стою в огромной луже по пояс в воде. И это самый центр города. Окраины и вовсе оказались отрезаны от цивилизации, потому что парализован общественный транспорт. Автобусы не ходят совсем. Передвигаться на автомобиле по Керчи сейчас не вариант. В тех местах, где на стоянках и у обочин были припаркованы автомобили, они стоят сейчас по капот - это в лучшем случае, а в худшем - по крышу в воде», - рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко с места событий.

Из-за сильных осадков и подтоплений на востоке Крыма ввели режим ЧС. Метеорологи предупреждали о 130% осадков от месячной нормы. На бытовом языке - на каждый квадратный метр улиц должно вылиться семь ведер воды. Всех местных жителей, которые пострадали в результате стихийного бедствия, разместят в гостиницах, а также обеспечат трехразовым питанием.