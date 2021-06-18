Врачи предупредили о смертельной опасности просмотра футбольных матчей ЧЕ

Просмотр матчей ЧЕ-2020 может спровоцировать развитие инфаркта. К таким выводам пришли исследователи из Германии, проанализировав уровень госпитализации населения в стране в 2014 во время чемпионата Европы по футболу, который проходил в Бразилии, пишет Daily Mail.

Оказалось, что риск возникновения острой сердечной недостаточности во время знаковых футбольных матчей увеличивается более чем на 5%. Смертность также возрастает: с восьми до 12 процентов.

По мнению медиков, причиной феномена может являться стресс, который многие болельщики испытывают во время просмотра игр, что усугубляет риск образования сгустков-тромбов, которые могут закупорить артерию.

Исследователи из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга сравнили показатели госпитализации и уровень смертности от сердечных приступов за четыре временных периода: во время чемпионата мира с 12 июня по 13 июля 2014 года, а также на протяжении трех периодов без крупных футбольных турниров. Оказалось, что пациенты с сердечными приступами чаще всего попадали в больницу именно во время ЧЕ, тогда как в остальные временные промежутки уровень госпитализации был примерно одинаковым.

По мнению исследователей, накал страстей (волнение и гнев) вызывал рост гормонов в крови у болельщиков, что в конечном счете приводило к развитию сердечной недостаточности.

Ученые призвали власти стран, где футбол пользуется популярностью, соответствующе готовиться к крупным турнирам, заранее подготовив количество коек в специализированных лечебных учреждениях. Также медики посоветовали самим футбольным фанатам, особенно тем, кто страдает от сердечно-сосудистой недостаточности, более внимательно следить за своим здоровьем и обратиться за медицинской помощью при возникновении первых настораживающих симптомов.