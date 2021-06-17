Италия разгромила Швейцарию и вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Италии по футболу обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа Евро-2020 и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Встреча двух команд прошла в Риме.

Таким образом, забитыми мячами отметились Мануэль Локателли (26-я и 52-я минуты) и Чиро Иммобиле (89).

После двух туров итальянцы набрали 6 очков и заняли первое место в турнирной таблице группы А. На второй позиции идет команда Уэльса (4 очка), третье место занимают швейцарцы (1).

Несколькими днями ранее футболисты итальянской сборной разгромили турецких спортсменов в матче открытия чемпионата Европы со счетом 3:0.

Авторами голов стали спортсмены сборной Италии Чиро Иммобиле на 66-й и Лоренцо Инсинье на 79-й минуте игры. Открыл счет в прошедшей встрече автогол защитника команды Турции Мериха Демирала на 53-й минуте.