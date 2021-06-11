Российский кардиолог описал ощущения пациентов перед инфарктом

Инфаркт миокарда не обязательно всегда сопровождается болью и примерно в 30% случаев может не вызывать никаких ощущений в грудной клетке. Как описал состояние своих пациентов кардиолог Владимир Глаголев, при инфаркте миокарда у людей могут возникать такие характерные симптомы, как одышка и холодный пот.

По словам медицинского специалиста, которого цитирует «Доктор Питер», также люди жаловались на боль в шее, руке, зубах, ухе, животе или в пояснице. Кардиолог уточнил, что боль в груди при инфаркте может быть вызвана заболеваниями позвоночника, пищевода, плевры, аорты или легких.

У других пациентов появляется ощущение страха смерти и часто происходит потеря сознания.